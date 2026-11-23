Sivas'ta koyun sürüsünü yaylıma çıkaran çoban, kış uykusuna yatmayan bir yılanla karşılaştı. Soğuk havada ilk kez bir yılanla karşılaştığını söyleyen çoban, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyünde yaşayan Murat Derebağı, koyun sürüsünü araziye çıkardı. Sürüyü yayan Derebağı, köpeklerinin uyarısı üzerine araziyi kontrol etti. Kayalık bir arazide yılan gören Derebağı, hayrete düştü. Kasım ayı gelmiş olmasına rağmen yılanın kış uykusuna yatmadığını fark eden Murat Derebağı, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"Bu mevsimde yılanla karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi"

Yılanı ilk önce köpeklerinin fark ettiğini söyleyen Murat Derebağı, "Her günkü gibi bugün de koyunlarımı araziye bıraktım. Dağda otlatırken köpeklerimin rahat edici havlamaları dikkatimi çekti. Bu mevsimde kurt, çakal veya domuz ile karşılaştıklarını düşündüm. Sesleri devam edince kontrol etme gereği duydum. Kayalıkların dibine indiğimde normalde kış uykusuna yatmış olması gereken devasa bir yılanla karşılaştım. Ben 52 yaşındayım ve uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyorum. Anadolu'nun çetin hava şartlarında, bu mevsimde yılanla karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Korkumdan kamerayı yakınlaştırıp çekim yaptım. Beni fark edince kayalıkların altına sürünerek gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı