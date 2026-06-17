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Saksıda yumurtlayan kerkenez 6. kattaki balkonu yaban hayatına çevirdi

Saksıda yumurtlayan kerkenez 6. kattaki balkonu yaban hayatına çevirdi
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Sivas'ta 6. kattaki bir apartman dairesinin balkonundaki saksıya yumurtlayan kerkenez, yavrularını beslerken fare, yılan ve iguana benzeri sürüngen avlarıyla belgesel görüntüler oluşturdu. Ev sakinleri, anne kerkenez ve yavrularını pencereden izliyor.

Sivas'ta 6. kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunan saksıda yumurtlayan kerkenez, belgesel filmlerini aratmayacak görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Danışment Gazi Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Yıldız'ın 6. katta bulunan evinin balkonundaki saksıya bir kerkenez yumurtladı. Kerkenez, ev sakinlerine aldırış etmeden saksıda kuluçkaya yattı. Ev sakinleri geçtiğimiz günlerde yavru kerkenezlerin yumurtalarından çıkışını izledi. Anne kerkenez, yavrularını beslemek için evin balkonuna avladığı hayvanları taşımaya başladı. Bir gün, yılan bir gün fare, bir gün de balık getiren anne kerkenezin son avı ise herkesi hayret ettirdi. Saksıdaki yeşil iguanaya benzer sürüngeni görenler gözlerine inanamadı. Anne kerkenez, iguana veya zümrüt kertenkelesi olduğu düşünülen sürüngen ile

yavrularını besledi.

Belgesel izler gibi izliyorlar

Hane halkı ise, anne ve yavru kerkenezi pencereden adeta belgesel izler gibi izliyor. Hüseyin Yıldız, "Sivas'ta çok farklı herkesin hayali olabilecek bir şeyi görme şansımız oldu. Biz burada evimizin balkonunda bulunan saksıya baktığımızda kerkenez buraya yerleşerek, yumurtalarını saksıya bıraktı. Yaklaşık bir ay sonra yavrular yumurtadan çıktı. Tabii biz bu manzarayı görünce çok heyecanlandık, onları izlemeye, takip etmeye başladık. Artık bize alıştılar, kaçmıyorlar. Biz de bu süreci izledik. Yavrularının beslenmesi için kertenkele, fare gibi avlar getirdi kerkenez. Yavrular büyüyene kadar burada kalmalarını düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız, yabani bir kuşun bile böyle sosyalleşmesi bizi çok mutlu etti. İnsanların değer vermesi, sevmesi gerekiyor. Bu sevgi doğrultusunda kerkenez yavrularını balkonumuzun saksısında büyütecek, yetiştirecek, daha sonra da bizlerle vedalaşıp gidecek. Biz yaşadığımız bu farklı olaydan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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