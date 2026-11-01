Sivas'ın Kangal ve Divriği ilçelerinde 50-60 yılkı atı bir arada görüntülendi

Sivas'ta doğada özgür bir şekilde koşan yılkı atları görüntülendi. Kangal ve Divriği ilçesinde farklı bölgelerde görüntülenen atların eşsiz güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Doğada özgürlüğün simgesi haline gelen yılkı atları, Sivas'ın ilçelerinde görüntülendi. Kangal ilçesine bağlı Bektaş köyü yakınlarında ve Divriği ilçesinde Yama Dağları çevresinde cep telefonu kamerası ile görüntülenen yılkı atları dikkat çekti. Tüm zarafetiyle zaman zaman zaman doğada özgürce koşan yılkı atları doğaya kattıkları estetik ve kırsal alanlarda özgürce yaptıkları koşuları ile görenleri kendilerine hayran bıraktı. İnsanların yaşadığı yerleşim alanlarından uzak ve tamamen kendi grupları ile özgür bir şekilde yaşam sürdüren atlar, her mevsimde görülebiliyor.

Boş zamanlarında yılkı atlarının görüldüğü bölgede doğa yürüyüşüne çıkan Muhammed Yılmaz, "Boş zamanlarımda motosikletim ile yılkı atlarının olduğu bölgede gezmeyi severim. Geçen gün yine gezerken yolun aşağısında yayıldıklarını gördüm, normalde her zaman bu kadar at denk gelmez. Motorun sesini duyunca korkarak dörtnala koşmaya başladılar. O kadar fazla atı bir arada görünce çok şaşırdım. 50-60 atı aynı anda görünce bende cep telefonumun kamerası ile görüntüledim. Dünya üzerinde ki en güzel hayvanlardan biri atlar. Zararları yok ve tarih boyunca birçok konuda bize faydası olan bir hayvan. Sivas'tan başka Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir görüntü olmaz. Bu kadar at böyle serbest bir şekilde dolaşamaz. Bu görünen kısım görünmeyen bölge de daha da sayıları fazla. Bölge de bulunan Yama Dağı etrafında grup halinde geziyorlar. Her grupta bir lider vardır. O lidere aygır denir, eğer bir grupta iki tane aygır var ise boğuşup kavga ederler ve kazananı aygır olarak seçerler. Kaybeden at ise gruptan dışlanınca ya kendine başka bir grup bulur ya da yalnız kalır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı