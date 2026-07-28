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Şanlıurfa'da sırtlan avını bütün taşıdı

Şanlıurfa'da sırtlan avını bütün taşıdı
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Şanlıurfa’da, bir sırtlanın avını bütün halinde ağzında taşıması kayıt altına alındı.

Şanlıurfa'da, bir sırtlanın avını bütün halinde ağzında taşıması kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, Aşağı Halfeti bölgesinde yol kenarında bir sırtlan ile karşılaştı. Araçlarını durduran vatandaşlar, sırtlanın avını tümüyle taşıma anına şahitlik etti.

Avını bütün halde taşıdı

Leşlerle besledikleri için doğanın çöpçüleri olarak adlandırılan sırtlanın ilk defa avladığı bir hayvanı bütün halinde taşıdığı görüldü. Bir süre avını ağzında taşıyan sırtlan, fıstık bahçesinde durdu. Araçların ışıklarından ve vatandaşların çıkarttığı tuhaf seslerden rahatsız olan sırtlan, avını bırakarak bölgeden ayrıldı. Sırtlanın geride bıraktığı avının tilki mi yoksa çakal mı olduğu ise belirlenemedi.

Türkiye'de ilk defa kayda geçen bu olay, vahşi doğa belgesellerini aratmadı. Ayrıca sırtlanın avını taşıdığı bölgede tilki ve çakal gibi avcı hayvanların da olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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