Haberler

Akademisyenin hazırladığı 'CONTATRAP' projesi dünya sahnesinde

Akademisyenin hazırladığı 'CONTATRAP' projesi dünya sahnesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın yürüttüğü CONTATRAP projesi, Karadeniz'deki kirliliği azaltmak ve ekosistemi korumak amacıyla Dünya Bankası ve UNOPS iş birliğiyle yürütülen Eco-Innovation Challenge programından fon almaya hak kazandı.

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın yürütücülüğünü üstlendiği 'CONTATRAP' projesi, Karadeniz'in geleceğini kurtaracak uluslararası fonu almaya hak kazandı.

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın yürütücülüğünü yaptığı "CONTATRAP" projesi, prestijli Eco-Innovation Challenge (EIC) programı kapsamında destekleme listesine girdi. Desteklenmeye hak kazanan CONTATRAP Projesi; Karadeniz'deki kirliliğin azaltılması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ile sürdürülebilir çevresel çözümlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) iş birliğiyle yürütülen küresel ölçekli program, Karadeniz'in çevresel sorunlarına yenilikçi ve bilimsel çözümler sunan projelere fon sağlıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetiminden yapılan açıklamada, projenin hem Karadeniz bölgesi hem de bilim dünyası için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal yürütücülüğündeki CONTATRAP Projesi, Karadeniz'in çevresel sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan Eco-Innovation Challenge (EIC) programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Karadeniz'in korunmasına büyük katkı sağlayacak bu önemli başarısından dolayı öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ı ve tüm proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz."

Uluslararası arenada destek gören projenin, önümüzdeki süreçte Karadeniz genelinde uygulanabilir çevre koruma modellerine öncülük etmesi bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Avrupa'nın aradığı kilit isim Türkiye'ye girişte yakalandı: Sahte pasaport planı İstanbul Havalimanı'nda bozuldu

Ege'deki kaçakçılık ağının kilit ismi İstanbul'da ele geçti
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor