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Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar, İmamlı köyü yaylasını beyaza bürüdü

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Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İmamlı köyü yaylasında ağaçlar, yayla evleri ve çevredeki geniş alanlar karla kaplanırken, beyaz örtü bölgedeki kış manzarasını değiştirdi.

Sinop'un yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından İmamlı köyü yaylasında ağaçlar, yayla evleri ve çevredeki geniş alanlar karla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada doğanın farklı bir güzelliği ortaya çıkarken, bölgedeki kış manzaraları da dikkat çekti.

Kar yağışıyla birlikte yaylada günlük yaşamın yanı sıra doğa manzarası da değişti. Özellikle ağaçların dallarında biriken kar ve beyaza bürünen yayla evleri, bölgeye gelen kışın etkisini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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