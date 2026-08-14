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Sinop'ta Minik Judoculara Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi

Sinop'ta Minik Judoculara Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi
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Sinop Orman İşletme Müdürlüğü, İnceburun'da minik judoculara yönelik doğa ve orman yangınları farkındalık etkinliği düzenledi. Çocuklar ormanlık alanda bitkileri tanıdı, yangın araçlarını inceledi ve yangın önleme yöntemleri hakkında uygulamalı bilgi aldı. Etkinlikte ormanın ekosistemine dikkat çekilerek, 'Yangın çıkmadan önce önlem al' mesajı vurgulandı.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İnceburun'da minik judoculara yönelik doğa ve orman yangınları farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, judo minderinde disiplin ve mücadeleyi öğrenen çocuklara bu kez orman sevgisi, doğal yaşam ve orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Minik judocular, İnceburun'daki ormanlık alanda bitkileri tanıyarak doğal yaşamı gözlemledi. Çocuklara ayrıca orman yangınlarında kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı. Yangınlara müdahale yöntemleri hakkında da uygulamalı bilgiler verildi. Etkinlik kapsamında çocuklara ormanların yalnızca ağaçlardan oluşmadığı, bitkilerden hayvanlara kadar çok sayıda canlının bir arada bulunduğu önemli bir yaşam alanı olduğu aktarıldı. Orman yangınlarının önlenmesinde farkındalığın önemine dikkat çekilen etkinlikte, çocuklara "Yangın çıkmadan önce önlem al" mesajı verildi. Küçük bir dikkatsizliğin büyük orman yangınlarına ve ciddi kayıplara yol açabileceği anlatıldı. Sinop Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanı tanıyan çocukların doğaya karşı daha güçlü bir sevgi ve koruma bilinci geliştireceğine dikkat çekti.

İnceburun'da gerçekleştirilen etkinlikle minik judocuların doğayla iç içe vakit geçirerek hem gözlem yapması hem de Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik bilinç kazanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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