Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü lise öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü lise öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verdi. Eğitimde suyun hayati önemi, gereksiz tüketimin önlenmesi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ve su bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su tasarrufunun önemi hakkında bilgiler verildi.

Eğitimde, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilerek mevcut su kaynaklarının korunması, gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ele alındı. Öğrencilere, bireysel olarak alınabilecek basit önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceği ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanabileceği anlatıldı. Program kapsamında, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımının oluşturabileceği sorunlara değinilerek sürdürülebilir bir gelecek için suyun verimli kullanılmasının gerekliliği vurgulandı. Özellikle genç nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve su tasarrufu alışkanlığının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...