Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü lise öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verdi

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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine su kaynaklarının bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre ve su bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su tasarrufunun önemi hakkında bilgiler verildi.

Eğitimde, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilerek mevcut su kaynaklarının korunması, gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ele alındı. Öğrencilere, bireysel olarak alınabilecek basit önlemlerle su tüketiminin azaltılabileceği ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanabileceği anlatıldı. Program kapsamında, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımının oluşturabileceği sorunlara değinilerek sürdürülebilir bir gelecek için suyun verimli kullanılmasının gerekliliği vurgulandı. Özellikle genç nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve su tasarrufu alışkanlığının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı