Sinop için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop kent merkezi ile tüm ilçeleri kapsayacak şekilde sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre Sinop genelinde 28 Ağustos Cuma günü saat 12.00'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saat 23.59'a kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı