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Sinop Erfelek'te ahşap eve çıkan 3 sincap ev sahiplerince görüntülendi

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Sinop Erfelek'te ahşap eve çıkan 3 sincap ev sahiplerince görüntülendi
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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı İnesökü köyünde ahşap eve çıkan 3 sincap, ev sahipleri tarafından kamerayla görüntülendi. Sincapların gündüz ve gece eve çıktığını belirten ev sakini Ayşegül Yılmaz, hareketlerinin ses çıkardığını ama sevimli olduklarını söyledi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde ahşap eve çıkan 3 sincap, ev sahipleri tarafından görüntülendi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı İnesökü köyü İncemeydan Mahallesi'nde ahşap evin yan tarafına tırmanan 3 sincap, ev sakinlerinin dikkatini çekti. Ev sahipleri, ahşap yüzeye tutunan sincapların hareketlerini kamerayla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, sincapların evin yan tarafında asılı durdukları, sağa sola ve aşağı yukarı hareket ettikleri görüldü. Üç sincabın ahşap yüzey üzerindeki hareketleri ilgi çekici anlar oluşturdu.

Ev sakinlerinden Ayşegül Yılmaz, "Ahşap evimizin üzerine üç sincap geliyor. Sadece gündüz değil, geceleri de eve çıkıyorlar. Hareket ettiklerinde ses oluyor. Gece saatlerinde bu sesleri duyuyoruz ama çok sevimliler. Bir yandan sesleriyle kendilerini belli ediyorlar, bir yandan da görüntüleriyle yüzümüzü güldürüyorlar. Üçünü bir arada görünce biz de kamerayla kaydettik. Evimizin üzerine gelen bu sevimli misafirlerin görüntüleri bize güzel bir hatıra oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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