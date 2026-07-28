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EBYÜ'de sıfır atık çalışmalarıyla 76 ton atık geri dönüştürüldü

EBYÜ'de sıfır atık çalışmalarıyla 76 ton atık geri dönüştürüldü
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 70 ton kağıt ve 6 ton plastik olmak üzere toplam 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 1200 ağaç kesilmekten kurtulurken, 1 milyon 855 bin litre su, 321 bin kilovatsaat enerji ve 15 bin 624 litre petrol tasarrufu sağlandı, ayrıca 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı önlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Sıfır Atık Koordinatörlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında depolarda ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çalışmalar sayesinde yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ve 15 bin 624 litre petrol tasarrufu elde edilirken, 266 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önüne geçildi.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Oğuz Kürşat Demirci, üniversite olarak sıfır atık felsefesine önem verdiklerini belirterek, geri ve ileri dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üniversitede sürdürülen uygulamalarla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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