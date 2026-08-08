Sazlıbosna'da misinaya takılan karabatak kurtarıldı

Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların avlanmak için kullandığı misina ve ağlara takılarak mahsur kalan karabatak, itfaiye ekiplerinin botla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı. Kıyıya getirilen karabatak, gerekli temizlik ve müdahalenin ardından yeniden göle bırakıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölün ortasında bulunan ağaçlık alanda bir karabatağın balıkçıların avlanmak amacıyla kullandığı misina ve ağlara takıldığını fark eden vatandaş, kuşun kurtarılması için itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, botla gölün ortasındaki ağaçlık alana doğru hareket etti. Misina ve ağlara takılması nedeniyle bulunduğu yerden ayrılamayan karabatağa ulaşan ekipler, kuşu dikkatli bir şekilde sıkıştığı yerden kurtardı.

Tedavisinin ardından yeniden göle bırakıldı

Botla kıyıya getirilen karabatağın üzerine dolanan misina ve ağ parçaları ekipler tarafından temizlendi. Gerekli kontrolleri ve müdahalesi yapılan karabatak, durumunun iyi olduğunun görülmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanı olan göle salındı. Karabatağın kurtarılması için itfaiye ekiplerinin botla göle açıldığı, kuşun takıldığı yerden kurtarılarak kıyıya getirildiği ve yapılan müdahalenin ardından yeniden suya bırakıldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı