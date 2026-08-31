Haberler

Samsun'da Dalga Uyarısı: Denize Girmeyin

Samsun'da Dalga Uyarısı: Denize Girmeyin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği, Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine dayanarak Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının 15 deniz miline ulaşmasının beklendiğini ve boğulma vakalarının önlenmesi için denize girilmemesi gerektiğini duyurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 1,5 metreyi bulduğu Karadeniz'de denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilik, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "İlimiz genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 15 deniz mili olması beklendiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Uyarıda ayrıca dalga yüksekliğinin ve rüzgar hızının da artacağının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

"Benden cinsel videolar istedi" diyerek yıldız ismi ifşaladı
İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi! Merz: Hepsi meşru müdafaa değil

İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi
The Times'tan Türkiye'nin depozito sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

The Times'tan DOA sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri
Akılalmaz kaza! Motosikletten fırladı, otobüsün içine düştü

Akılalmaz kaza kamerada! Kendini hiç beklemediği yerde buldu
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!