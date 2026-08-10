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Samsun'da sağanak hayatı felç etti

Samsun'da sağanak hayatı felç etti
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Samsun'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Metrekareye 50,6 kilogram yağış düşerken, trafikte aksamalar ve su taşkınları yaşandı. Meteoroloji, bölge için sarı kodlu uyarı yapmıştı.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından Samsun ve çevresi için kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılmasının ardından kentte gece saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü. Sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Metrekareye 50,6 kilo yağış düştü

İlkadım ilçesinde Atatürk Bulvarı'nın Baruthane mevkisi yağmur sularıyla kaplandı. Bowling Salonu önünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Meteoroloji verilerine göre Samsun'da bugün metrekareye 50,6 kilogram yağış düştü.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde ise yaklaşık 10 evin bodrum katını su bastı. Bazı yolların da suyla kaplandığı ilçede ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sağanak yağıştan İstiklal Meydanı hemzemin geçitleri de nasibini aldı

Sağanak yağış, İstiklal Meydanı önündeki tramvay hattında da su birikintilerine neden oldu. Tramvay hattının Cumhuriyet Meydanı İstasyonu ile Astorya önündeki bölümü yağmur sularıyla doldu. Vatandaşlar su birikintilerinin içerisinden veya kenarından geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

5 günlük hava tahmini

Meteorolojik verilere göre Samsun'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 11 Ağustos Salı, 12 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Perşembe günlerinde de gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. 14 Ağustos Cuma günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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