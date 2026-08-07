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Samsun'da puslu sabah: Havadan görüntülendi

Samsun'da puslu sabah: Havadan görüntülendi
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Samsun’da sabah saatlerinde puslu hava etkili oldu.

Samsun'da sabah saatlerinde puslu hava etkili oldu. Kentin farklı noktalarında görülen pus, dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, pus oluşumunda sıcak hava ile nemli havanın birleşmesi etkili oluyor. Doğu yönlü rüzgarın da etkisiyle oluşan pus, kentte sabah saatlerinde farklı bir atmosfer oluşturdu. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde bazı bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Samsun'un 5 günlük hava tahminine göre; 8 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların 30 derece civarında olması öngörülüyor. 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde ise kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihlerde sıcaklıkların gece 22, gündüz ise 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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