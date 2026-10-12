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Samsun'da pastırma sıcakları etkisini gösterdi, sıcaklık 31 dereceye ulaştı

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Samsun'da pastırma sıcakları etkisini gösterdi, sıcaklık 31 dereceye ulaştı
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Samsun'da pastırma sıcakları nedeniyle sıcaklık 31 dereceye yükseldi, yüzde 73'ü geçen nemle sıcaklık daha fazla hissedildi. Vatandaşlar öğle saatlerinde gölgelik ve ağaç altlarına yönelirken, Meteoroloji gece yarısından itibaren 8 derece düşüş ve gök gürültülü sağanak bekliyor.

Samsun'da etkili olan pastırma sıcakları nedeniyle termometreler 31 dereceyi gösterdi.

Ekim ayına mevsim normallerinin altında sıcaklık değeriyle giren Samsun'da bir süredir pastırma sıcakları etkili oluyor. Samsun'da bugün sıcaklık 31 dereceye kadar yükselirken, yüzde 73'ü geçen nem nedeniyle sıcaklık daha da fazla hissedildi. Sıcaklık ve nemin etkisiyle vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında durmaktan kaçınarak kendilerini gölgelik ve ağaç altlarına attılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece yarısından itibaren kentte hava sıcaklığının 8 derece düşmesini ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasını bekliyor. Gündüz sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 20 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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