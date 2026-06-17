Salda Gölünün güvenliğini atlı birlikler sağlayacak

Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü'nde, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte atlı jandarma timleri yeniden devriye görevine başladı.

Sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri nedeniyle özel koruma altında bulunan Salda Gölü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yoğun ziyaretçi trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve doğal yapısının korunması amacıyla göl çevresinde 2020'den bu yana yaz aylarında atlı jandarma timleri görev yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) Salda Gölü'ne gönderilen atlı jandarma timi, göl çevresindeki kritik noktalarda devriye faaliyetlerine başladı. Halk Plajı çevresinde görev yapacağı öğrenilen atlık birliklerin özellikle Salda Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

"Salda Gölü'nü geçen yıl 450 bin civarında turist ağırladık"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, "Salda Gölü bilindiği üzere Mars'taki Jezero kriterine benzerliğine önem arz eden dünyaca ünlü, herkesin ilgisini çeken doğasıyla eşsiz bir gölümüz. Salda Gölü'nü geçen yıl 450 bin civarında turist ağırladık. Yerli yabancı Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle 450 bin civarını buldu. Bunun yanında Salda Gölü bilimsel yönüyle de ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Burdur Valiliğimiz tarafından bilim günleri düzenlendi. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bilim insanları, akademisyenler geldiler burada bilim günleri etkinliğinde buluştuk. Gökyüzü gözlemleri yaptık. Bilim Merkezinde Gerek akademisyenler gerekse öğrenciler tarafından çeşitli çalışmalar yapılmakta" dedi.

"Atlı birliklerimiz göreve başladı"

Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini belirten Kaymakam Turan, "Gelen turistleri iyi bir şekilde ağırlamak, hem de gölümüzü korumak adına önlemler aldık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği, Kaymakamlığımız tarafından çeşitli önlemler alındı. Şuan atlı birliklerimiz başladı göreve, jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD yine bu noktada görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız. Bu yıl açıkçası bilim turizminin ağır basacağını düşünüyorum. Burdur Valiliğimiz tarafından düzenlenen bilim günleri etkinliği ciddi anlamda ses getirdi ve insanların merakını uyandırdı. Hatta bu Salda Kayak Merkezi'nde sene ağustos ayında bir meteor yağmuru izlemesi yapmayı düşünüyoruz. Sayının daha da artacağını ve bunun altından güzel bir şekilde kalkacağımızı düşünüyorum. Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı