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Sakarya Karasu'da engelli öğrenciler 500 fidanı protokolle toprakla buluşturdu

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Sakarya Karasu'da engelli öğrenciler 500 fidanı protokolle toprakla buluşturdu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde engelli öğrenciler protokolle birlikte 500 çam, servi, defne ve ıhlamur fidanını toprağa dikti. Etkinlik, okul duvarındaki ağacın el baskısıyla boyanmasıyla sona erdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler toplam 500 adet fidan dikti.

Karasu Kaymakamlığı tarafından Karasu Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe'de "Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla gerçekleştirilen programa, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Okul Müdürü Tubanur Ünal Alıcı ile eğitimciler tarafından karşılanan Kaymakam Arslan ve protokol üyeleri, okulun engelli öğrencileriyle birlikte Karasu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen 500 adet çam, servi, defne ve ıhlamur fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi. Fidan dikimini ardından öğrenciler, ilçe protokolüne orman sevgisi temalı şarkılardan oluşan bir müzik dinletisi sundu. Etkinlik, okulun duvarına resmedilen ağacın yapraklarının öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından el baskısıyla boyanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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