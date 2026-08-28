Düzce'de Ani Sağanak: Kimi Kaçtı, Kimi Islanmayı Umursamadı
Düzce'de aniden bastıran sağanak yağış, Hastane Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, kimileri yağışa aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti. Kısa sürede etkisini artıran yağış, caddede mini göletler oluşturdu.
Düzce'de aniden bastıran sağanak yağış, Hastane Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmedi.
Düzce'de yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara sığınmaya çalışırken, bazıları ise sağanak yağışa aldırış etmeden yürüyüşünü sürdürdü. Kısa sürede etkisini artıran yağış, cadde üzerinde hareketli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Mini göletlerin oluştuğu bölgelerde bazı vatandaşlar yağışa aldırış etmeden yürüyüşünü sürdürürken, bazıları ise kapalı alanlara gitti.