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Erzincan'da Sağanak Ulaşımı Felç Etti

Erzincan'da Sağanak Ulaşımı Felç Etti
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Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar yolda kaldı. Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan- Sivas yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ordu Caddesi, Fatih Mahallesi'nde de bazı sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yükselen su seviyeleri nedeniyle yolda kaldı.

Sağanak, Erzincan-Sivas kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde yağış nedeniyle yola toprak ve kaya parçalarının gelmesi üzerine ulaşımda aksama yaşandı.

Yağış sırasında araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar bölgede oluşan su birikintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Kentte yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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