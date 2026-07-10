Rize'de inşaat alanında göçük: 2 bina tahliye edildi

Rize'de merkezde 2 binanın tahliyesine sebep olan göçük havadan görüntülendi.

Olay, Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt tarafında yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaat alanının üst kısmındaki taş duvar çöktü. Çökmenin etkisiyle duvarın arkasında olan asfalt yolun altındaki toprak boşaldı ve yolda duvarla birlikte çöktü. Çöken yolun üst kısmında bulunan Topçu Apartmanı ve Denizgören Apartmanı tedbir amaçlı boşaltılırken bölgede geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Çöken yol ise havadan görüntülendi.

Çökme sırasında hiçbir vatandaşın zarar görmediğini dile getiren Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, "1000 kişilik yurt inşaatı sırasında arkasında bulunan taş duvarında çökme oldu. Bu çökme sırasında hiç bir vatandaşımıza zarar gelmedi. Çevre binada yaşayanları kamu misafirliğine alacağız şimdilik sonrasında işlemler başlatılacak. Şu anda AFAD gerekli çalışmayı yapıyor. İçerde kaç vatandaşımızın olduğunu bilmiyoruz. İlerleyen saatlerde netleşecek ama biz onları kamu misafirhanelerine alacağız" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı