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5 köy aynı kaynaktan su içecek

5 köy aynı kaynaktan su içecek
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 5 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak 'Kardeşlik Projesi' kapsamındaki su hattı törenle açıldı. Proje ile yaz aylarındaki su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, aynı su kaynağından beslenen 5 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak "Kardeşlik Projesi" kapsamında inşa edilen içme suyu hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ekecik, Çamlımülk, Çukurçimen, Muratçayırı ve Kaçak köylerini kapsayan proje sayesinde bölgedeki içme suyu altyapısı güçlendirilirken, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açılış törenine AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanan yatırımın, köylerde yaşam kalitesini artırması ve gelecekte oluşabilecek su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Proje, kırsal bölgelerde yaşamın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında köyler arası dayanışmanın örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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