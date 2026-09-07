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Ardahan'da Şiddetli Yağışlar Ulaşımı Vurdu

Ardahan'da Şiddetli Yağışlar Ulaşımı Vurdu
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Ardahan'da aşırı yağışlar nedeniyle Posof ilçesinde yol çöktü, Alköy-Yeniköy bağlantı yolu trafiğe kapandı. Hanak'ta köy yolları su altında kaldı, Çağlayık köyü ise dolu nedeniyle beyaza büründü. Ekipler hasar tespiti ve onarım çalışmalarına başladı.

Ardahan'da etkili olan aşırı yağışlar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Posof ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle Alköy-Yeniköy bağlantı yolunda çökme meydana geldi. Yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Posof ilçesinde yağışların etkisiyle bölgede kısa sürede su taşkınları oluşurken, sel sularının yol zemininin alt yapısına zarar vermesi sonucu yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle ulaşımın güvenli şekilde sağlanamayacağı değerlendirilerek, ekipler tarafından yol araç trafiğine kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yol çevresinde güvenlik önlemleri alarak çökmenin boyutunu belirlemek ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Bölgede yeni bir çökme veya taşkın yaşanma ihtimaline karşı kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Sağanak yağış köy yollarını göle çevirdi

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından köy yollarında su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.

Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Ardahan Merkeze bağlı Çağlayık köyünde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Aniden başlayan ve bir süre etkisini sürdüren dolu nedeniyle köyün yolları, tarım arazileri ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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