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Pembe Motosiklette Yeni Sürücü Mesajı Dikkat Çekti

Pembe Motosiklette Yeni Sürücü Mesajı Dikkat Çekti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki pembe bir motosikletin arkasına yapıştırılan 'Yeni sürücüyüm, anlayışınız için teşekkür ederim' yazısı görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan motosikletin bu ilginç notu, hem trafikte hoşgörü mesajı verdi hem de sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de pembe bir motosikletin arkasına yapıştırılan, "Yeni sürücüyüm, anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerinin yer aldığı yazı dikkat topladı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde park halinde bulunan pembe bir motosiklet göze çarptı. Motosikletin koltuk bölümünün arka tarafına ilginç bir yazı yapıştırıldığı görüldü. Bahse konu yazıda, "Yeni sürücüyüm, anlayışınız için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı. Ortaya çıkan görsellik, çevreden geçenlerin yüzünde hafif bir tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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