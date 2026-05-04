Palandöken Geçidi baharda da geçit vermedi, sürücülerin imdadına ekipler yetişti

Erzurum'da bahar mevsimi yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde kış esareti sürüyor.

Erzurum'da bahar mevsimi yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde kış esareti sürüyor. Tekman ilçesini şehir merkezine bağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, ulaşımı felç etti. Yolda mahsur kalan bazı sürücülerin imdadına Karayolları ekipleri yetişti.

Erzurum'un Tekman ilçesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan en kısa güzergah olan Palandöken yolu, mayıs ayında kış sahnelerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Bölgede aniden etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kar yağışıyla birleşince 2 bin 885 rakımlı geçidi adeta aşılmaz bir duvara dönüştürdü.

Sürücüler zor anlar yaşadı, ekipler seferber oldu

Hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda hareket kabiliyetini kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlatarak yolda kalan araçları kurtardı. Ekipler, yolun ulaşıma açık tutulması için fırtınaya karşı amansız bir mücadele verdi. Yolu bazı kısımlarında tipinin etkisiyle kar yüksekliği 7-8 metreye ulaşıyor.

En kısa yol çile yoluna dönüştü

Kış ve bahar mevsimlerinde sık sık ulaşıma kapanan bu stratejik yol, bölge halkı için hem bir alternatif hem de büyük bir risk kaynağı olmaya devam ediyor. Normal şartlarda ulaşım süresini ciddi oranda kısaltan Palandöken Geçidi, sert iklim şartları nedeniyle mayıs ayında dahi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yetkililer, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterdiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
