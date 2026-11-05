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Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, bitki örtüsü beyazladı

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Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, bitki örtüsü beyazladı Haber Videosunu İzle
Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, bitki örtüsü beyazladı
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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda kasım ayında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada mevsimin ilk karıyla yeşil bitki örtüsü beyazla kaplandı; sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda kasım ayında kar yağışı etkili oldu.

Ordu merkezde bir süredir etkili olan aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yaklaşık 2 bin rakımlı Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'na da mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde etkili olan ve gün içerisinde de aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü beyazla kaplandı.

Öte yandan sahil kesimlerinde ise hava sıcaklıkları kar yağışının ardından hissedilir derecede düştü. İl merkezinde kar yağışının ardından bulutlu hava etkili olurken, Meteoroloji'nin verilerine göre Çambaşı Yaylası'nda gün içerisinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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