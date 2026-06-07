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Öğrencilere kuş gözlemciliği ve doğa koruma bilinçlendirmesi

Öğrencilere kuş gözlemciliği ve doğa koruma bilinçlendirmesi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere kuş gözlemi, yaban hayatı ve doğa koruma konularında eğitim verildi. Uzmanlar eşliğinde yapılan programda kaçak avcılığa dikkat çekilerek çevre bilinci aşılandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilerin doğaya ve yaban hayatına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla kuş gözlemi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Yusuf Haşhaş katılarak öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Programda, kuş gözlem turizmi, kuş türleri ve doğal yaşamın korunması konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Slayt eşliğinde gerçekleştirilen sunumda öğrenciler, gördükleri kuş türleri hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden etkinlikte, kuşların yaşam alanları, göç yolları ve ekosistemdeki önemleri anlatıldı.

Program kapsamında kaçak avcılık konusuna da dikkat çekildi. Konuşmacılar, yaban hayatının korunmasının önemine vurgu yaparak, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için tüm canlıların yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilere, "Öldürmek için değil, yaşatmak için çalışmalıyız" mesajı verilerek doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, kuş gözlemciliği ve doğa koruma çalışmaları hakkında önemli bilgiler edinirken, yaban hayatına karşı duyarlılık kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Programın sonunda öğrencilere okul yakınındaki alanda kuş gözlemi faaliyeti yaptırıldı. Öğrenciler dürbünler ve fotoğraf makineleriyle kuş gözlemi yapma deneyimi yaşadılar.

Okul yönetimi, benzer etkinliklerle öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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