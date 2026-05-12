Can Dostlar projesi ile göçmen kuşlar artık güvende

Kuşların göç rotasında hizmet veren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ hem kuşları korumak hem de enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla elektrik direklerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla şirketten yapılan açıklamaya göre son beş yılda 35 kilometrelik hatta yer alan 6 bin 250 direğin izolasyonu tamamlanırken leylek gibi kuş türleri için de güvenli yuva platformları oluşturuldu. OEDAŞ, bu çalışmalar neticesinde kuşların akıma kapılma oranını yüzde 97 azalttı.

Göçmen kuşların binlerce kilometrelik yolculuğu, doğal yaşam alanlarının yanı sıra şehirlerden, tarım arazilerinden veya enerji hatlarından da geçiyor. Bu nedenle enerji altyapısının yaban hayatıyla uyumlu hale getirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması için büyük önem arz ediyor. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak olmak üzere göçmen kuşların rotasında yer alan beş ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsamında kuşların güvenliği ve enerji sürekliliği için yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Bu alandaki faaliyetlerine 2021 yılında başlayan şirket, o tarihten bu yana göç rotasında bulunan ve yaklaşık 6 bin 250 direği kapsayan toplam 35 kilometrelik hattın izolasyonunu tamamladı. Enerji nakil hatlarında bulunan ayırıcıların arka bölümlerinde flexiglass adı verilen bir malzeme kullanıldığından, kuşlar direklerin enerji olmayan bölümlerinde yuva yapabiliyor ve enerjili bölümlerle bağlantıları tamamen kesiliyor. Direklere kuş koruma aparatları (kuş konmaz) ve izolatör kaplamaları monte eden OEDAŞ'ın bu çalışmaları neticesinde kuşların akıma kapılma oranı yüzde 97 azaltıldı. Şirket ayrıca, leylek gibi kuş türleri için de güvenli yuva platformları oluşturuyor.

Muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür

Göçmen kuşlara yönelik çalışmalarını 2024 yılı itibarıyla Can Dostlar projesi kapsamına alan OEDAŞ, bölgedeki tüm canlıların yaşam şartlarının iyileşmesine katkı sunarken bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını da destekliyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu konudaki en büyük destekçilerin muhtarlar olduğu belirtilirken, "Yoğun göç dönemlerinde muhtarlarımızın yaptığı bilgilendirmeler neticesinde gerekli durumlarda kuşların sağlığını korumak için planlı kesintiler yapabiliyoruz. Muhtarlarımız da vatandaşlarımız da bu konuda son derece duyarlı davranıyor ve bizi destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Dünya Göçmen Kuşlar Günü, göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla her yıl iki kez, mayıs ve ekim aylarının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Gün kapsamında, kuş göç yollarının korunması, biyoçeşitlilik ve insan faaliyetlerinin doğal yaşam üzerindeki etkileri konusunda küresel farkındalık oluşturuluyor. 2026 yılının teması olarak belirlenen "Her Kuş Önemlidir-Gözlemleriniz Değerlidir" temasıyla da kuşların korunması için hayati önem taşıyan insan odaklı çabalara ışık tutulması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı