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Nilüfer’de su kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi;

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi; Beydağ Sokak doğusu ile Ressam İbrahim Balaban Caddesi batısı arasında kalan Harmanlar Caddesi civarında kalan bölgede 17 Eylül 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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