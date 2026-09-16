Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi; Beydağ Sokak doğusu ile Ressam İbrahim Balaban Caddesi batısı arasında kalan Harmanlar Caddesi civarında kalan bölgede 17 Eylül 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı