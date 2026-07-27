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Niğde'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirler masaya yatırıldı

Niğde'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirler masaya yatırıldı
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Niğde'de Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında toplanan komisyon, orman yangınlarını önleme ve hızlı müdahale için denetimlerin artırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların uyarılması kararlarını aldı.

Niğde'de orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

14 Nisan 2026 tarihli Niğde İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, alınan tedbirlerin sahada eksiksiz uygulanması ve riskli bölgelerde denetimlerin artırılması ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, devriye faaliyetlerinin sıklaştırılması ve ilgili ekiplerin muhtemel yangınlara karşı teyakkuz halinde bulunması gerektiği vurgulandı.

Jandarma birimleri, orman muhafaza memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile köy muhtarlarının sorumluluk bölgelerinde kontrol, denetim ve takip çalışmalarını titizlikle sürdürmeleri istendi.

Vatandaşlara da ormanlık alanlara giriş sınırlamalarına uymaları, anız, ot, dal ve bitki artıklarını yakmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmaması gerektiği hatırlatılarak, tedbir ve yasaklara hassasiyetle uyulması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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