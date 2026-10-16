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Nazilli'de Dünya Gıda Günü etkinliği Hasköy İlkokulu'nda gerçekleştirildi

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Nazilli'de Dünya Gıda Günü etkinliği Hasköy İlkokulu'nda gerçekleştirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü, Hasköy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda gıdanın ve toprağın önemi vurgulanırken, ilçenin tarımsal zenginliklerinin yenilikçi yaklaşımlarla gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle!" temasıyla 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlandı.

Hasköy İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve Hasköy halkı katıldı. Programda, gıdanın ve toprağın yaşamımızdaki önemi vurgulanırken, ilçenin tarımsal zenginliklerinin yenilikçi yaklaşımlarla korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Kaymakam Kan, ayrıca Hasköy Mahalle halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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