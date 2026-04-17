Haberler

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bölge şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın (TOY) bölge elemelerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yarışmalar, Denizli'de gerçekleştirildi ve Muğla ekibi, kazandığı birincilikle Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY) bölge elemelerinde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Ormancılık faaliyetlerinde hız, koordinasyon ve teknik bilgiyi ölçmek amacıyla hayata geçirilen TOY (Türkiye Ormancılık Yarışmaları) bölge elemeleri Denizli'de gerçekleştirildi. 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmalarda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) sergilediği üstün performansla şampiyonluğunu ilan etti.

Denizli'de kurulan özel parkurda gerçekleştirilen elemelere; Muğla, İzmir, Eskişehir, Denizli, Isparta ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerinden gelen ekipler katıldı. Orman kahramanlarının sahada karşılaştıkları zorlukları simüle eden yarışmalarda sıralama şu şekilde oluştu: Muğla OBM (Birinci),İzmir OBM (İkinci),Eskişehir OBM (Üçüncü) oldu.

Ekipler, sadece fiziksel dayanıklılıklarını değil, aynı zamanda profesyonel uzmanlıklarını da sergiledi.

Yarışmaları Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya yakından takip ederek ekiplere moral verdi. Tüm etapları başarıyla tamamlayarak birinciliği göğüsleyen Muğla ekibine ödüllerini Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya takdim etti.

Şampiyonluk kupasını Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, ekipleriyle birlikte büyük bir gururla kaldırdı. Bu başarının ardından Muğla OBM, Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

Arkadaşları camdan atlayıp kurtulurken, Kerem bu yüzden kaçamamış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış