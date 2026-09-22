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Muğla Menteşe’de erik ağaçları eylül sonunda yalancı bahar görüntüsü oluşturdu

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Muğla Menteşe’de erik ağaçları eylül sonunda yalancı bahar görüntüsü oluşturdu
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Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası’nda erik ağaçları eylül sonunda yeniden çiçek açtı. Uzmanlar, mahalle sakinlerinin dikkatini çeken yalancı bahar görüntüsüne mevsimsel sıcaklık ve iklim farklılıklarının neden olabileceğini belirtiyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası'nda erik ağaçları, eylül ayının son günlerinde yeniden çiçek açtı. Mevsim normallerinin dışında görülen görüntü, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.

Sonbaharın kendisini hissettirmeye başladığı günlerde çiçeklenen erik ağacı, yaylada dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Erik ağacının bu dönemde çiçeklenmesi, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. İlkbahar aylarında açması beklenen erik çiçeklerinin eylül sonunda görülmesi, ortaya "yalancı bahar" görüntüsü çıkardı. Uzmanlar, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve iklim şartlarındaki farklılıkların bazı meyve ağaçlarının normal dönemleri dışında çiçeklenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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