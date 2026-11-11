Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Antalya'da 15 lokasyonda 48 bin 700 fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Ağaçlandırma Günü'nde Antalya'da 15 lokasyonda 48 bin 700 fidan dikildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 farklı lokasyonda toplam 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu. Yangından zarar gören 65 No'lu bölmede dünya haritası oluşturulurken etkinlik sahasında 9 bin 300 fidan dikildi.

Antalya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 farklı lokasyonda gerçekleştirilen etkinliklerde 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya Orman Bölge Müdürünün de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi, orman varlığının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Antalya Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan ve Temmuz 2025'te meydana gelen orman yangınında 12,3 hektarlık alanın zarar gördüğü 65 No'lu bölmede yaklaşık 2 hektarlık bölümde dünya haritası oluşturularak, anlamlı bir ağaçlandırma çalışmasına imza atıldı. Haritada deniz ve okyanusları temsil etmek üzere bin 650 adet mavi servi ve kıtaları temsil etmek üzere 650 adet kara servi fidanı kullanıldı. Ayrıca etkinliğe katılan misafirlerin de ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunması amacıyla yaklaşık 5 hektarlık alanda 5 bin adet fıstıkçamı fidanı dikimi gerçekleştirildi. Bunlara ilave olarak bin adet lavanta ve bin adet defne fidanı da toprakla buluşturuldu. Etkinlik sahasında toplam 9 bin 300 fidanın dikimi gerçekleştirilirken, 15 farklı lokasyonda toplam 48 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü! 1 milyon TL'lik poz
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var13

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir24

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir! İşte o isimler
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi