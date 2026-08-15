Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresi için yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilen bölgede, yağışların öğleden sonra Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ardahan çevrelerinde şiddetini artırarak yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yetkililerden "olumsuzluk" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışların beklendiği bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, can ve mal kaybı yaşanmaması adına bölge halkının ve sürücülerin dikkatli, tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı