Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren söz konusu illerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 80 km/saate kadar) bekleniyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı