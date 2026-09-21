Meteoroloji, Zonguldak'ta 22 Eylül'den itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresinde yarından itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde görülecek yağışların 22 Eylül Salı günü öğleden sonra saatlerinden itibaren Zonguldak genelinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 23 Eylül Çarşamba akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı