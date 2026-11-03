Meteoroloji yurt genelinde sağanak bekliyor, Kıyı Ege ve Antalya'da yağış kuvvetli olacak

Meteoroloji yurt genelinde sağanak bekliyor, Kıyı Ege ve Antalya'da yağış kuvvetli olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birçok bölgede aralıklı sağanak bekliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması, sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalması öngörülüyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20