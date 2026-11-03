Meteoroloji yurt genelinde sağanak bekliyor, Kıyı Ege ve Antalya'da yağış kuvvetli olacak

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Kaynak: İhlas Haber Ajansı