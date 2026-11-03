Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji yurt genelinde sağanak bekliyor, Kıyı Ege ve Antalya'da yağış kuvvetli olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birçok bölgede aralıklı sağanak bekliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması, sıcaklıkların batıdan başlayarak hissedilir derecede azalması öngörülüyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Adana ve Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Samsun, Gümüşhane, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TOGG'da ortaklık yapısı değişiyor! Anadolu Grubu ve Vestel çıkıyor, Turkcell'in payı yüzde 34'e yükseliyor

İki dev ortak Togg'dan çıkıyor! Payların yeni sahibi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi

Kayseri'de sıra dışı olay! Bir anda sahada beliriverdi
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
Killa Hakan sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü rapçi hayranlarını üzdü! Avukatı son durumunu açıkladı
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı