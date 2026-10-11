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Meteoroloji, yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış için uyardı

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Meteoroloji, yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış için uyardı
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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın Pazartesi Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazartesi) Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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