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Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı

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Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı Haber Videosunu İzle
Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı
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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, perşembe günü bazı bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel ve su baskını uyarısı yaptı. Macit, Mersin çevresi, Adana'nın batı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda şiddetli yağış beklendiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde beklenen sağanak yağışlara değinen Macit, yağışlar sonucunda oluşacak sıkıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlı havanın sürmesini bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü Orta ve Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında ve Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında yerel, kuvvetli ve özellikle yer yer de şiddetli olmasını bekliyoruz. Bu şiddetli yağışların Mersin çevrelerinde, Adana'nın batı ilçelerinde ve Antalya'nın doğusunda görülmesini bekliyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarındaydı. Azalarak güney iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz"

Üç büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına değinen Macit, "Ankara'da yağışlı bir periyoda giriyoruz. 3 gün boyunca sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. İstanbul'da da perşembe kuvvetli olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 17 ile 18 derece civarında. İzmir'de de perşembe günü yağışımız var. Hava sıcaklığı da 23 ile 24 derece civarında bekleniyor. Özellikle bu hafta boyunca da yağışlara karşı, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyaralım" diye konuştu.

Macit ayrıca, önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde kar yağışı beklemediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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