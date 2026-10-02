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Meteoroloji uyardı, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerine kuvvetli yağmur yağdı

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Meteoroloji uyardı, Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerine kuvvetli yağmur yağdı
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Mersin'de gece yarısından itibaren etkili olan yağmur, Erdemli ve Silifke çevresinde zaman zaman kuvvetli yağdı; sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbir istendi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de etkili oluyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı. Uyarının yapıldığı yerlerden Mersin'de ise gece yarısından itibaren ara ara yağış etkili oldu. Özellikle Erdemli ve Silifke ilçeleri çevresinde zaman zaman yağmur kuvvetli yağdı. Meteoroloji ise kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Mersin genelinde yağışların hafta sonu da devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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