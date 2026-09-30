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Meteoroloji, Tunceli'de 1 Ekim sabahından itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji, Tunceli'de 1 Ekim sabahından itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 1 Ekim 2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 01.10.2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Tunceli ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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