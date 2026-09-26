Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı