Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.