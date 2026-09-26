Haberler

Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için Pazar günü kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli (21-50 kg/m2) yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak

MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Şahit olacağımız daha...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası