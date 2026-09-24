Meteoroloji Erzincan ve Bayburt için öğleden itibaren sağanak uyarısı yaptı

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Erzincan ve Bayburt'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı