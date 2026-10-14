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Meteoroloji, Diyarbakır ve 4 ilde kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için 15 Ekim'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt çevrelerinde, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda (Kocaköy, Çüngüş, Ergani, Hazro, Lice, Eğil, Çermik, Dicle, Hani, Kulp, Silvan, Bismil) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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