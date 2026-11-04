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Meteoroloji Diyarbakır dahil 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji 15. Bölge, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğusunda 4 Kasım akşamından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışların 5 Kasım gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor, ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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