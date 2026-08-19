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Meteoroloji'den 4 İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den 4 İl İçin Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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