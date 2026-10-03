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Mersin Silifke açıklarında hortum kıyıya yaklaşmadan kayboldu

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Mersin Silifke açıklarında hortum kıyıya yaklaşmadan kayboldu
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Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Mersin kıyılarından Akdeniz'de görülen hortum, kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Erdemli ve Silifke genelinde yağış yoğun olsa da su baskını ve taşkın uyarılarına rağmen olumsuz bir durum yaşanmadı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı havanın ara ara etkili olduğu Mersin'in kıyılarından Akdeniz'de oluşan hortum görüntülendi. Bir süre etkili olan hortum kıyıya yaklaşmadan yok oldu.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarmasının ardından 2 gündür yağmur ara ara etkili oluyor. Erdemli ve Silifke ilçeleri genelinde daha yoğun olarak etkili olan yağmur nedeniyle su baskını ve taşkın uyarıları yapılmasına rağmen olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak bugün Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nden Akdeniz'de görülen hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum kıyıya yaklaşman kayboldu.

Öte yandan, havanın bugün bölge genelinde parçalı bulutlu olması, zaman zaman ise yağmur yağışının beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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