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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, çalı doğrayıcı aparatını Bozyazı'da test etti

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, çalı doğrayıcı aparatını Bozyazı'da test etti
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalı doğrayıcı aparatı, Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele için test edildi. Yol kenarları ile tarım arazileri arasındaki bitki örtüsünü temizleyen aparat, yangınların tarım alanlarına veya ormana sıçrama riskini azaltması hedefleniyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bölge Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk, Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar ve işletme şeflerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, iş makinesine monte edilen çalı doğrayıcı aparatının sahadaki uygulaması denendi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Toldağı Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan sahada, Ziraat Alanları ve Orman Arazisinin Ayrım Tesisi (ZOAT) çalışmaları kapsamında kullanılan aparatla yol kenarlarındaki bitki örtüsü öğütülerek temizlendi.

Yangınların yayılması önlenecek

Çalışmayla yol kenarlarında ve ormanlık alanlarla tarım arazileri arasındaki bölgelerde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması amaçlanıyor. Bu sayede olası orman yangınlarının tarım arazilerine, tarım arazilerinde çıkabilecek yangınların ise ormanlık alanlara sıçrama riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler kapsamında değerlendirilen çalı doğrayıcı aparatının, bitki örtüsünün temizlenmesi ve yangınların yayılma riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda kullanılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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