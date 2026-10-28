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Mersin Mut'ta tilki kuşlara ulaşmak için minareye çıktı, görüntülendi

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Mersin'in Mut ilçesinde bir tilki, kuşlara ulaşmak için Karatahta Camii'nin minaresine çıktı ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Aynı ilçede yiyecek arayan iki tilki de bahçe kenarında görüntülenirken, son günlerde bölgede tilkilerin yoğun görüldüğü ifade edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tilkilerden biri, kuşlara ulaşmak için çıktığı minarede, ikisi ise bahçe kenarında görüntülendi.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde bulunan Karatahta Camii'nin minaresinde tilki çıktı. Kuşların peşinden tilkinin minareye çıktığını gören mahalle sakinleri ise o anları görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu. Yine Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki, Çiçekçi Koyağı mevkiinde bahçe kenarında bulunanların yanına geldi. Bir süre yiyecek arayan iki tilkinin o anları da telefonla görüntülendi.

Son günlerde bölgede tilkilerin yoğun olarak görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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